Союз США и Европы против России лишь на первый взгляд выглядит монолитным, но на самом деле Кремль вполне может раздробить его и одержать очередную победу, уверен американский политический эксперт Джордж Фриман. Он также считает, что для этого РФ достаточно изменить мнение о себе лишь в некоторых европейских государствах.

Чтобы пояснить свою мысль, политолог зашел издалека. Он напомнил, что после развала Советского Союза российская граница была сдвинута на восток, но до поры до времени и РФ, и все бывшие республики, граничащие с ней, жили довольно спокойно. Пока США и Европа не начали вмешиваться в их внутренние дела.

Несмотря на изменившиеся условия РФ все же поддерживала дружеские отношения с теми странами, власти которых стояли на пророссийских позициях.

Все изменилось после присоединения Россией Крыма. Для Соединенных Штатов оно стало новым поводом для вражды с Кремлем, но кроме них, на Москву взъелась и Европа. И рассчитывать на то, что в ближайшие годы ситуация изменится к лучшему, РФ просто не может.

Однако она может действовать совсем по-другому. Ей гораздо выгоднее привлечь на свою сторону некоторые государства Европы, что со временем приведет к раздроблению Североатлантического альянса. Затем Кремль выдвинет ряд привлекательных предложений для ЕС и окончательно защитит себя от новых проделок Украины. Для этой цели он может воспользоваться теми уязвимостями, которые уже появились в отношениях США и Европы.