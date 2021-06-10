В издании The Mirror сообщили, что девятнадцатилетний житель Лондона зарезал своих родных сестер, принеся их в жертву демона, чтобы победить в лотерее.

Даниал Хуссейн заколол женщин во время празднования дня рождения одной из них. Их тела удалось найти уже через сутки – они лежали в кустах парковой зоны столицы. Согласно имеющимся сведениям, одной из сестер обвиняемый нанес 8 ударов ножом, а второй – 28. Во время осмотра спальни подозреваемого был найден документ, якобы закрепляющий сделку между ним и демоном. Юноша обещает убить сестер в обмен на крупный выигрыш.

Перед убийством обвиняемый приобрел лотерейные билеты, которые были вложены в «соглашение». Ни один из них при этом не оказался выигрышным. У правоохранителей также теперь имеются улики, доказывающие вину Хуссейна.