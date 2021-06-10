читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании The Mirror сообщили, что девятнадцатилетний житель Лондона зарезал своих родных сестер, принеся их в жертву демона, чтобы победить в лотерее.

Даниал Хуссейн заколол женщин во время празднования дня рождения одной из них. Их тела удалось найти уже через сутки – они лежали в кустах парковой зоны столицы. Согласно имеющимся сведениям, одной из сестер обвиняемый нанес 8 ударов ножом, а второй – 28. Во время осмотра спальни подозреваемого был найден документ, якобы закрепляющий сделку между ним и демоном. Юноша обещает убить сестер в обмен на крупный выигрыш.

Перед убийством обвиняемый приобрел лотерейные билеты, которые были вложены в «соглашение». Ни один из них при этом не оказался выигрышным. У правоохранителей также теперь имеются улики, доказывающие вину Хуссейна.

Вам может понравиться

Российские ТОС-2 «Тосочка» переброшены в Сирию на испытания

В СМИ сообщают, что в Сирии в условиях реального боя были успешно протестированы тяжелые огнеметные комплексы ТОС-2 «Тосочка», разработанные в РФ. Отмечается, что данные системы были переброшены на сирийскую землю

Лавров обвинил США в утаивании фактов колоссальной важности по делу MH17

Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, отметил, что Соединенные Штаты продолжают утаивать важные факты по авиакатастрофе MH17 в Донбассе, не желая передавать соответствующие спутниковые фотоснимки. Согласно его словам, американская сторона

В Болгарии рассказали о незаконной продаже органов украинских и молдавских мигрантов

Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров раскрыл схему, по которой осуществлялась продажа органов граждан Украины богатым покупателям. Операции проводились в бывшей государственной больнице Лозенец. Живыми донорами являлись молодые граждане Украины или
  • Анна
  • 07.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 июня – ясно, до 23 °C | город Мытищи: погода, 10 июня – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 июня – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 10 июня – небольшая облачность, до 24 °C | Подольск: погода, 10 июня – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир: погода, 10 июня – облачно с прояснениями, до 23 °C |