Неподалеку от городского поселка Замосточье, который расположен рядом с белорусской столицей, заметили колонну боевой техники. По направлению к Минску двигались зенитно-ракетные комплексы, военные грузовики и бронетранспортеры.

Вполне вероятно, что передвижение колонны каким-то образом связано со встречей между президентом Беларуси Александром Лукашенко и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. Ранее белорусский лидер заявлял, что на этих переговорах будут обсуждаться чрезвычайно важные вопросы, которые останутся в тайне.

Ранее в Могилеве прошли учения, на которых моделировался переход предприятий города «на военные рельсы» в случае начала вооруженного столкновения. В них принимали участие подразделения, изображавшие условного противника. Они совершали диверсии, уничтожая транспорт и городскую инфраструктуру, а также «захватывали» здания предприятий.