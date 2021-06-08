Буквально на днях прошел ежегодный международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Источник новости можно увидеть на сайте russianmediagroup.ru. Партнером мероприятия стала «Русская Медиагруппа». Специалисты медиахолдинга России уже успели создать множество информационных продуктов для отечественных СМИ и радиокомпаний из разных уголков страны. Благодаря усилиям организации встреча на площадке ПМЭФ’21 прошла успешно. На форуме рассматривали тему в рамках Creative Business Forum «Древний человек в цифровом мире: творчество, контент и искусственный интеллект». Принять во внимание полезные замечания и углубиться в тему были готовы сотни лиц.

Спикером со стороны холдинга выступил Кирилл Чирясов. Он занимает заслуженное место заместителя генерального директора по цифровым технологиям. Помимо этого, Кирилл Чирясов является директором департамента цифровых технологий АО «Русская медиагруппа». Во время выступления были рассмотрены основные вопросы станции холдинга об искусственном интеллекте. Спикер поговорил с аудиторией о многих важных вещах:

Алгоритмы работы радиостанций, помогающие формировать плейлисты.

О новом уровне автоматизации и о важной роли человека в его регулировании.

Синтез работника и машины, как основа успешного эфира.

Участие нейросети, ИИ (искусственного интеллекта) и прочих технологий в создании искусства.

Директор департамента цифровых технологий, Кирилл Чирясов, рассказал о высокой значимости digital-составляющей в медиа продукте современного мира. «Русская Медиагруппа» провела личный анализ потребления онлайн-контента. В результате выяснилось, что появился прирост нового информационного материала на сайтах и в социальных сетях. Данные поражают своим подъемом. Ежемесячная онлайн-аудитория возросла до 20 миллионов слушателей. Помимо этого специалисты определили среднее время активности пользовательской сессии. Данные увеличились до 43,5 минут.

Интернет-активы «Русской Медиагруппы» постепенно развиваются. Специалисты делают это с помощью запуска актуальных для слушателей жанровых онлайн-радиостанций. Кирилл Чирясов в своей речи отметил вероятный подъем количества слушателей. Оно стремительно выходит на один уровень с эфирным аналогом и телевидением. Причиной для этого стала удобность digital-каналов. Они более доступные для прослушивания, так как можно включить с телефона или компьютера без лишних нервов.

На одном онлайн-радио не стоит останавливаться. Высокие результаты прослушивания может дать грамотное объединение с ним классических радио-эфиров. Такие коллаборации открывают большой простор для развития и творчества. Чирясов подчеркнул, что главным остается креативная составляющая пути цифровизации.