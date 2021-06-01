читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума в городе ожидается большой наплыв иностранных гостей. В рамках мероприятия в Пулково прибудет около 120 самолётов.

Ажиотаж вызван тем, что из-за пандемии ПМЭФ-2020 не состоялся. В этот раз удалось организовать очное мероприятие с ограничением в пять тысяч участников. Две тысячи из них – представители зарубежных делегаций. Традиционно самое большое количество делегатов отправили США – свыше 200 человек. Из Катара прибудет тоже около 200 человек, и 100 представителей – из Китая. Также организаторы мероприятия говорят о делегациях из Италии, Великобритания и Франции.

Отдельно участники форума намерены обсудить влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику.

«Прошедший год особенно ярко подчеркнул необходимость объединения усилий для решения национальных и глобальных задач. Экономика новой реальности – это экономика сотрудничества и партнёрства, направленная на сохранение целей устойчивого развития», – отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Наибольшее внимание привлекли проекты развития Петербурга строительной компании «Мегалайн». Среди них создание инновационного квартала рядом со станцией «Горская» и строительство ТПУ в разных районах Северной столицы.

Так, бывшую промзону собираются превратить в центр притяжения туристов. На берегу Финского залива появится набережная с ресторанами, гостиницами, местами отдыха и морским кластером со «стоянкой» на 120 яхт.

Транспортно-пересадочные узлы предполагают объединение всех видов общественного транспорта. Помимо этого, в проект входит сооружение коммерческих помещений и общественных пространств.

Также «Мегалайн» совместно с «Зингер Девелопмент» работает над проектом «Залив остров». Сейчас проект находится на стадии обсуждения, но уже в этом году компании продемонстрируют промо-ролик.

Вам может понравиться

При модернизации «Горской» будет учтен опыт Брюсселя, где реализуют подобный проект

Амбициозный проект многофункциональной зоны возле станции «Горская» может быть реализован в Петербурге. Европейский опыт доказывает, что совмещение деловой застройки, жилых зон и общественных пространств в одном квартале полностью себя оправдывает.

Учёные выяснили, что эффективность вакцин от коронавируса различна для мужчин и для женщин

Специалисты предположили, что для мужчин препараты от коронавирусной инфекции эффективнее, чем для женщин. Так, учёные установили, что эффективность Pfizer для мужчин составляет 96,4%, а для женщин – 93,7%. У Moderna
  • Анна
  • 30.05.2021
  • читать 1 минуту

Посол РФ считает, что снять ограничения на авиаперелёты в Турцию быстро не получится

Алексей Ерхов, являющийся послом России в Анкаре, заявил, что снять ограничения на полёты в Турцию быстро не выйдет. Свою точку зрения он рассказал турецкому изданию Hurriyet. Так, Ерхов напомнил, что
  • Анна
  • 31.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июня – ясно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 июня – переменная облачность, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июня – небольшая облачность, до 14 °C | Королев: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 1 июня – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 1 июня – пасмурно, до 25 °C |