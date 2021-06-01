В связи с проведением Петербургского международного экономического форума в городе ожидается большой наплыв иностранных гостей. В рамках мероприятия в Пулково прибудет около 120 самолётов.

Ажиотаж вызван тем, что из-за пандемии ПМЭФ-2020 не состоялся. В этот раз удалось организовать очное мероприятие с ограничением в пять тысяч участников. Две тысячи из них – представители зарубежных делегаций. Традиционно самое большое количество делегатов отправили США – свыше 200 человек. Из Катара прибудет тоже около 200 человек, и 100 представителей – из Китая. Также организаторы мероприятия говорят о делегациях из Италии, Великобритания и Франции.

Отдельно участники форума намерены обсудить влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику.

«Прошедший год особенно ярко подчеркнул необходимость объединения усилий для решения национальных и глобальных задач. Экономика новой реальности – это экономика сотрудничества и партнёрства, направленная на сохранение целей устойчивого развития», – отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Наибольшее внимание привлекли проекты развития Петербурга строительной компании «Мегалайн». Среди них создание инновационного квартала рядом со станцией «Горская» и строительство ТПУ в разных районах Северной столицы.

Так, бывшую промзону собираются превратить в центр притяжения туристов. На берегу Финского залива появится набережная с ресторанами, гостиницами, местами отдыха и морским кластером со «стоянкой» на 120 яхт.

Транспортно-пересадочные узлы предполагают объединение всех видов общественного транспорта. Помимо этого, в проект входит сооружение коммерческих помещений и общественных пространств.

Также «Мегалайн» совместно с «Зингер Девелопмент» работает над проектом «Залив остров». Сейчас проект находится на стадии обсуждения, но уже в этом году компании продемонстрируют промо-ролик.