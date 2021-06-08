Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кассетная бомба «Дрель» разработана с применением новейших стелс-технологий, которые делают ее абсолютно невидимой, сообщил в издании The National Interest военный эксперт Питер Сучиу. Он также заявил, что боеприпас станет лучшим решением для уничтожения движущихся целей.

Аналитик привел основные технические характеристики бомбы. Так, ее вес составляет около 500 килограммов, а радиус действия достигает 50 километров. Она представляет собой планирующий боеприпас, который управляется через спутниковую систему навигации ГЛОНАСС.

Разработчиком новой кассетной бомбы является НПО «Базальт», являющееся частью «Ростеха». Одной из главных задач инженеров было обеспечение эффективного уничтожения движущихся объектов. Они отлично справились с решением данной проблемы. Кроме того, «Дрель» обладает мощной разрушительной силой и может с легкостью расправляться с бронетехникой потенциального противника, штабами и пунктами управления, радиолокационными станциями, ЗРК и другим вооружением.

Вам может понравиться

В Чехии перечислили успехи Шойгу в обеспечении защиты южных границ России

Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и тем самым вынудили Россию начать усиление своих южных границ. Все дело в том, что теперь США могут «окопаться» в Таджикистане или Афганистане,

Яков Кедми: Россия не гонится за США в создании авианосцев, так как эти корабли бесполезны

В любом споре относительно мощи флотов разных армий Соединенные Штаты всегда ставят в пример свои авианосцы. Однако на самом деле это абсолютно бесполезные корабли, заявил политический аналитик Яков Кедми. Он

В ДНР ожидают провокаций от украинских радикалов из “Правого сектора”

Народная милиция ДНР ожидает новых провокаций в связи с прибытием на линию разграничения в Донбассе членов украинского движения «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Представители пресс-службы НМ сообщают,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 8 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 июня – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 июня – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 8 июня – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 8 июня – дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 8 июня – ясно, до 21 °C |