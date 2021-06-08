Кассетная бомба «Дрель» разработана с применением новейших стелс-технологий, которые делают ее абсолютно невидимой, сообщил в издании The National Interest военный эксперт Питер Сучиу. Он также заявил, что боеприпас станет лучшим решением для уничтожения движущихся целей.

Аналитик привел основные технические характеристики бомбы. Так, ее вес составляет около 500 килограммов, а радиус действия достигает 50 километров. Она представляет собой планирующий боеприпас, который управляется через спутниковую систему навигации ГЛОНАСС.

Разработчиком новой кассетной бомбы является НПО «Базальт», являющееся частью «Ростеха». Одной из главных задач инженеров было обеспечение эффективного уничтожения движущихся объектов. Они отлично справились с решением данной проблемы. Кроме того, «Дрель» обладает мощной разрушительной силой и может с легкостью расправляться с бронетехникой потенциального противника, штабами и пунктами управления, радиолокационными станциями, ЗРК и другим вооружением.