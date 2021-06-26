читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Нет никаких сомнений в том, что действия британского эсминца были провокацией, заявил писатель Алексей Суконкин на очередном заседании медиагруппы «Патриот». Он отметил, что это подтверждается попытками официальных лиц сделать вид, что «ничего не было» и они ничего не знают.

На самом деле все они хорошо знали, чем может закончится такая провокация. Сейчас заявления о том, что эсминец шел по «территориальным водам Украины» звучит даже как-то смешно. Потому что власти Великобритании осознавали, что Крым контролируется Россией, которая не оставит вторжение без ответа.

По мнению Суконкина, Британия возвращается далеко в пиратское свое прошлое. Она сохранила все старинные традиции и никак не может забыть, что сегодня уже 21 столетие и пиратство если и существует, то где то в лабиринтах третьего мира. Но уж точно не в цивилизованной Европе.

Вам может понравиться

Британское Минобороны оправдалось перед Россией за действия эсминца “Дефендер”

Главное военное ведомство Великобритании сделало официальное заявление, в котором оправдало появление своего эсминца в территориальных водах России. Представители Минобороны заявили, что корабль совершал проход по украинской территории и поэтому не

В России пригрозили Британии “бомбометанием по цели” в случае повторения инцидента с эсминцем

Если Великобритания попытается повторить инцидент с вторжением своих боевых кораблей в территориальные воды России, бомбометание будет проводиться уже по цели, а не по курсу ее движения. Такое заявление сделал глава

Бывший министр обороны Украины: На эсминце Defender находились военнослужащие ВСУ

Во время провокации, которую организовал британский эсминец Defender, на его борту находились и украинские военнослужащие. Они представляли специальное подразделение, предназначенное для осуществления абордажных операций и защиты от них. Бывший глава
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 июня – небольшой дождь, до 21 °C | город Мытищи: погода, 26 июня – переменная облачность, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 июня – пасмурно, до 11 °C | Королев: погода, 26 июня – ясно, до 36 °C | Подольск: погода, 26 июня – переменная облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 26 июня – пасмурно, до 26 °C |