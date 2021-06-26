Нет никаких сомнений в том, что действия британского эсминца были провокацией, заявил писатель Алексей Суконкин на очередном заседании медиагруппы «Патриот». Он отметил, что это подтверждается попытками официальных лиц сделать вид, что «ничего не было» и они ничего не знают.

На самом деле все они хорошо знали, чем может закончится такая провокация. Сейчас заявления о том, что эсминец шел по «территориальным водам Украины» звучит даже как-то смешно. Потому что власти Великобритании осознавали, что Крым контролируется Россией, которая не оставит вторжение без ответа.

По мнению Суконкина, Британия возвращается далеко в пиратское свое прошлое. Она сохранила все старинные традиции и никак не может забыть, что сегодня уже 21 столетие и пиратство если и существует, то где то в лабиринтах третьего мира. Но уж точно не в цивилизованной Европе.