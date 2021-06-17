На минувшем ПМЭФ-2021 между властями Петербурга и компанией «Мегалайн» были подписаны соглашения на сумму 236 млрд рублей. Стоит отметить, что проекты, направленные на модернизацию транспортной, деловой, культурной инфраструктуры города, будут реализовываться за счет заемных и собственных средств компании.

В рамках первого проекта в Северной столице появятся транспортно-пересадочные узлы, объединяющие в себе станции метро, ж/д-платформы, а также автобусные и трамвайные остановки. ТПУ дадут петербуржцам возможность пересаживаться с одного транспорта на другой, не переходя на улицу. Кроме того, в зоне пересадочных узлов будут построены бизнес-объекты и гостиницы.

Второй проект направлен на преобразование бывшей промзоны возле станции «Горская» в инновационный комплекс. Девелопер планирует строительство парка инноваций, морского кластера, набережной, прогулочной тропы и офисных зданий.

Наряду с этим «Мегалайн» совместно с компанией «Зингер Девелопмент» также представила концепт создания намывных островов в акватории «Невской губы». В рамках проекта «Залив островов» планируется комплексная застройка на территории намыва. На данный момент концепция находится на этапе обсуждения.

Стоит отметить, что интерес к Петербургу со стороны бизнеса растет. Северная столица достаточно долго сохраняет высокую деловую активность за счет сохранения работоспособности перспективных направлений даже в период пандемии. В частности, речь идет о логистике, здравоохранении и цифровизации.