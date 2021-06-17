читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На минувшем ПМЭФ-2021 между властями Петербурга и компанией «Мегалайн» были подписаны соглашения на сумму 236 млрд рублей. Стоит отметить, что проекты, направленные на модернизацию транспортной, деловой, культурной инфраструктуры города, будут реализовываться за счет заемных и собственных средств компании.

В рамках первого проекта в Северной столице появятся транспортно-пересадочные узлы, объединяющие в себе станции метро, ж/д-платформы, а также автобусные и трамвайные остановки. ТПУ дадут петербуржцам возможность пересаживаться с одного транспорта на другой, не переходя на улицу. Кроме того, в зоне пересадочных узлов будут построены бизнес-объекты и гостиницы.

Второй проект направлен на преобразование бывшей промзоны возле станции «Горская» в инновационный комплекс. Девелопер планирует строительство парка инноваций, морского кластера, набережной, прогулочной тропы и офисных зданий.

Наряду с этим «Мегалайн» совместно с компанией «Зингер Девелопмент» также представила концепт создания намывных островов в акватории «Невской губы». В рамках проекта «Залив островов» планируется комплексная застройка на территории намыва. На данный момент концепция находится на этапе обсуждения.

Стоит отметить, что интерес к Петербургу со стороны бизнеса растет. Северная столица достаточно долго сохраняет высокую деловую активность за счет сохранения работоспособности перспективных направлений даже в период пандемии. В частности, речь идет о логистике, здравоохранении и цифровизации.

По данным компании «Эрнст энд Янг», Россия заняла 11-е место среди стран Европы в рейтинге инвестиционной привлекательности.

Вам может понравиться

Беспилотники НАТО на юге и востоке Европы активно наращивают часы полета

Беспилотные летательные аппараты Global Hawk, управляемые НАТО со своей итальянской базы Сигонелла на Сицилии, намерены летать между собой по 100 часов в неделю, «отрабатывая» свою новую возможность отслеживания морских целей.

Украина представила проект собственного ударного беспилотника, который является аналогом российского «Охотника»

Инженеры с Украины представили концепт нового ударного беспилотника ACE ONE от компании ACE. Его длина составляет 8 метров, ширина – 11 метров. Отмечается, что ACE ONE способен развить скорость, близкую
  • Анна
  • 15.06.2021
  • читать 1 минуту

Президент Турции после саммита НАТО посетил Нагорный Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нагорный Карабах после участия в саммите НАТО. Как сообщается, Эрдоган решил побывать на территориях, которые перешли под контроль Азербайджана в результате военных действий
  • Анна
  • 15.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 июня – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 17 июня – небольшая облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 июня – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 июня – ясно, до 17 °C | Королев: погода, 17 июня – облачно с прояснениями, до 29 °C | Подольск: погода, 17 июня – ясно, до 22 °C | Армавир: погода, 17 июня – небольшой дождь, до 22 °C |