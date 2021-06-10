В рамках судебного заседания по делу о падении пассажирского авиалайнера рейса MH17 в Донбассе, были прослушаны разговоры полевых командиров ДНР, касавшиеся охраны ЗРК «Бук».

Согласно опубликованным материалам, Сергей Дубинский, руководитель разведывательной службы самопровозглашенной республики, обсуждал с Олегом Пулатовым, бывшим разведчиком РФ, переброску ракетного комплекса в окрестности поселения Первомайское. Именно оттуда, по версии следствия, была выпущена ракета, в итоге сбившая воздушное судно.

Были также представлены записи, в которых Дубинский сообщает о необходимости перемещения «Бука-М» под охраной танков в зону Саур-Могилы, где шли сражения с ВСУ. При этом за несколько дней до авиакатастрофы Игорь Гиркин, экс-глава Минобороны ДНР, в телефонной беседе заявил о тяжелой ситуации в непризнанной республике, прося отправить системы ПВО для противостояния ВВС Украины.