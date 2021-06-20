В период с 2016 года и по настоящее время американское военное ведомство только на лечение солдат-трансгендеров потратило около 15 миллионов долларов. Такие сведения привело издание Military.com со ссылкой на отчет Пентагона.

Сообщается, что более 3,1 миллиона ушло на проведение операций по смене пола. Остальные 11,5 млн было затрачено на предоставление трансгендерам психологической помощи.

В отчете упоминается, что операции по смене пола за счет Минобороны проводились даже после того, как экс-президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии.

За медицинской помощью за последние пять лет обращалось 576 трансгендеров, которые служат на флоте, 726 военнослужащих Сухопутных войск и 449 представителей американских ВВС. По состоянию на 2018 год в армии США служило почти 15 тысяч военных, сменивших пол. Точная информация по их численности после снятия запрета Трампа нынешним президентом Джо Байденом пока неизвестна.