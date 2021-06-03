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За 2020 год на территории стран, в которых размещены американские войска, по их вине погибло 23 местных мирных жителя, заявляют представители Пентагона. Они также отмечают, что люди были убиты непреднамеренно.

В американском Минобороны сообщают, что наибольшее количество убийств было совершено на территории Афганистана. Помимо этого, в число жертв военных ВС США включены мирные жители Йемена, Сомали, Ирака и Нигерии.

Неправительственные организации, которые параллельно ведут подсчет жертв американских военнослужащих, полностью согласны с фактами убийств. Но вместе с тем они не могут согласиться с приведенными цифрами. Так, по данным некоторых из них, только за 2020 год в странах, где находятся военные базы США, погибло не меньше 100 человек, а Пентагон приводит «крайне неадекватную информацию».

Напомним, что прошлый год ознаменовался и скандалом с австралийскими военными в Афганистане, которые, по неоднократно проверенным данным, убили не меньше 39 мирных жителей. Причем эти преступления совершались в качестве «ритуала» посвящения в войска специального назначения по приказу командиров подразделений.

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