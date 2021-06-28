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В своем обращении к Конгрессу США американский лидер Джо Байден запросил на национальную оборону на 2022 финансовый год почти 800 миллиардов долларов. Причем 715 из них пойдут на нужды Пентагона, вознамерившегося «сражаться и выиграть следующую войну», если в этом возникнет необходимость.

715 миллиардов долларов – это самый крупный оборонный бюджет с момента Второй мировой войны. Пентагон намеревается потратить эти деньги на «сдерживание Китая», а также для подготовки кибернетической войны с Россией. На кибербезопасность военное ведомство хочет выделить 10 миллиардов долларов.

Часть средств также пойдет на «противостояние российской враждебности» в других сферах. Они не уточняются, но можно предположить, что американцы собрались воевать с мифическими «спутниками-убийцами», которых сами и придумали.

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