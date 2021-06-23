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Представители Пентагона разместили анимационный ролик, на котором демонстрируется обнаружение, отслеживание и перехват гиперзвукового оружия с использованием спутников.

На опубликованных кадрах можно увидеть ликвидацию планирующего гиперзвукового блока, который был направлен в сторону авианосца ВМС Соединенных Штатов. Ракета была найдена при помощи космических аппаратов. С помощью них велось также наблюдение за ней. Затем она была перехвачена эсминцем, оборудованным противоракетной системой Aegis.

Военные эксперты при этом отмечают, что доподлинно неизвестно, способна ли данная система ПРО перехватить гиперзвуковую ракету, так как на практике подобные испытания не проводились. Дело в том, что в США все еще имеются проблемы с разработкой оружия, способного летать со скоростью несколько Махов.

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