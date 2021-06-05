читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны Соединенных Штатов пока не комментирует информацию о передаче недостроенной российской базы в Порт-Судане в ведение американских ВМС. Представитель ведомства Джон Кирби заявил, что в настоящий момент точно ничего не известно. До того момента, пока объект точно не будет передан США, комментариев можно не ждать.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Россия передает базу американским ВМС. Причиной этого стал пересмотр властями Судана ранее заключенного с РФ договора. Африканское государство приняло решение внести в него дополнительные ограничения, что якобы и вынудило Москву пойти на такой шаг.

Подтверждение этой информации не дает и российская сторона. Представители внешнеполитического ведомства лишь заявили, что Судан действительно пересматривает договор. Также известно, что по новым условиям американские корабли смогут проходить через новую морскую базу на Ближний Восток.

Вам может понравиться

ВМС США вывели подводные лодки в Тихий океан для проведения экстренных учений

В США стартовали учения Agile Dagger 2021 в ходе которых Военно-морские силы страны в экстренном порядке вывели на просторы Тихого океана атомные подводные лодки. Среди основных задач маневров – развертывание

В США назвали самое ужасное оружие России

Военный эксперт Марк Эпископос рассказал в издании The National Interest о российском оружии, которое вселяет во всех противников РФ всепоглощающий ужас. Он отметил, что США также разрабатывали данное вооружение, но

Немецкая разведка отправила России “сигнал” с Крайнего Севера

В последнее время страны НАТО активно посылают России «сигналы» то о военной мощи, то о солидарности с Украиной. Германия решила не отставать от союзников и отправила Москве предупреждение о своих
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |