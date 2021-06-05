Минобороны Соединенных Штатов пока не комментирует информацию о передаче недостроенной российской базы в Порт-Судане в ведение американских ВМС. Представитель ведомства Джон Кирби заявил, что в настоящий момент точно ничего не известно. До того момента, пока объект точно не будет передан США, комментариев можно не ждать.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Россия передает базу американским ВМС. Причиной этого стал пересмотр властями Судана ранее заключенного с РФ договора. Африканское государство приняло решение внести в него дополнительные ограничения, что якобы и вынудило Москву пойти на такой шаг.

Подтверждение этой информации не дает и российская сторона. Представители внешнеполитического ведомства лишь заявили, что Судан действительно пересматривает договор. Также известно, что по новым условиям американские корабли смогут проходить через новую морскую базу на Ближний Восток.