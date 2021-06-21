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В издании The Drive отметили, что истребитель шестого поколения, разрабатываемый для американских ВВС, будет создан в двух версиях: дешевой «российской» и дорогой «китайской».

Авторы материала отмечают, что дорогостоящий вариант боевого самолета будет обладать большей дальностью полета, чтобы эффективно действовать над тихоокеанской акваторией. Вторая версия предназначена для европейского континента, поэтому имеет меньшую дальность, а его разработка обойдется Пентагону дешевле. Они добавляют, что новинка окажется многоцелевым самолетом, поэтому сможет ликвидировать как наземные, так и воздушные объекты.

В плане своих основных функций новый истребитель похож на F-22, который являлся первым самолетом пятого поколения в мире, принятым на вооружение. В будущем Минобороны США собираются отказаться от его использования.

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