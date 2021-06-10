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Большинство албанских парламентариев проголосовали за вынесение вотума недоверия Илиру Мете, лидеру страны, требуя снять его с занимаемого поста.

Отмечается, что вчера, 9 июня, из 140 депутатов 105 членов парламента согласились с необходимостью отправить в отставку главу албанского государства. Лишь 7 выступили против, а 3 решили воздержаться. В СМИ сообщают, что орган законодательной власти впервые в истории страны смещает президента. Однако решающее слово все еще остается за конституционным судом.

Причиной данного голосования стали разногласия между Эди Рамой, руководителем кабмина Албании, и Мете. Они значительно возросли перед выборами в парламент, которые состоялись в апреле. Президент раскритиковал Раму за давление на голосовавших и применение государственного ресурса.

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