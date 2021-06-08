Летний туристический сезон официально открыт. Некоторые предпочитают уехать в отпуск подальше от родного дома, причин этому несколько. Для начала важна смена обстановки. Чем меньше вещей, людей и ситуаций напоминает о работе, тем лучше. Бюджетный и элитный отдых можно найти на курортах Турции. Это позволит расслабиться и не думать о заботах на протяжении всего отпуска. Для того чтобы облегчить поездку, лучше всего обратиться к туроператорам. На сайте intourist.ru размещено сразу несколько актуальных предложений, все туры в Турцию можно найти в каталоге.

Летний туристический сезон в стране наиболее востребован. Запускаются экскурсии, мероприятия, кафе и рестораны. Большая часть городов страны готовы к приёму большого потока туристов. Каждый курорт оснащен развитой инфраструктурой. Так отдых выходит абсолютно на новый уровень качества. Вы можете отправиться с семьей к Эгейскому или Средиземному морю, где вода нагревается теплее обычного. Для любителей прохлады подойдет Северный берег Турции. Эту часть омывает знаменитое Черное море. Из-за арктического холодного воздуха климат здесь нагревается медленнее. Это вариант для тех, кому тяжело находиться все время под лучами палящего солнца.

Среди интересных занятий можно выделить:

просмотр выступлений уличных артистов;

парки аттракционов на берегу моря;

дайвинг;

прогулки на катерах;

мероприятия;

концерты;

фестивали;

бассейны и прочее.

Помимо отдыха на берегу моря туристы могут насладиться культурной частью поездки. Специалисты intourist.ru подготовили в турах интересные и полезные экскурсии, которые будут любопытны как взрослым, так и детям. Туристы смогут познакомиться с древними руинами и красочной резной архитектурой. Почти каждый уголок Турции напитан историческими событиями столетней давности.

Эту часть омывает знаменитое Черное море. Из-за арктического холодного воздуха климат здесь нагревается медленнее. Это вариант для тех, кому тяжело находиться все время под лучами палящего солнца. Помимо отдыха на берегу моря туристы могут насладиться культурной частью поездки. Специалисты intourist.ru подготовили в турах интересные и полезные экскурсии, которые будут любопытны как взрослым, так и детям. Туристы смогут познакомиться с древними руинами и красочной резной архитектурой. Почти каждый уголок Турции напитан историческими событиями столетней давности.