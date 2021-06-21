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Основатель группы «Мираж» Андрей Литягин рассказал о судах с экс-солистками группы Маргаритой Суханкиной и Натальей Гулькиной из-за авторских прав.

Как он заявил, они уже давно исполняют хиты группы, не перечисляя ему положенных денег. Согласно заявлению Литягина, «Мираж» является бизнесом, в котором он выступает главным акционером, а также владельцем товарного знака, музыки, и многих песен.

Он также отметил, что в России многим тяжело признать, что авторские права являются такой же собственностью, как и материальные вещи. Литягин заявил, что те, кто исполняет композиции группы «Мираж» без авторских отчислений, попросту воруют. Но в России что-либо сделать с этим очень сложно.

Также Литягин указал, что соавторы и экс-солистки группы не являлись ни друзьями, ни соучредителями, ни дольщиками. Сейчас же они «ведут себя как бывшие содержанки, и при помощи различных интервью и стенаний пытаются выдавить народные слезы участия и захапать себе что-то типа творческих алиментов». Литягин заявил, что Суханкина со своей командой должна ему 25-30 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что исполнителя Николая Трубача вместе с супругой выселили из квартиры за долги. Общая сумма задолженности семьи составляет более 40 миллионов рублей

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