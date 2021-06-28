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Среди экспонатов Международного военно-морского салона МВМС-2021 особое внимание к себе привлекла подводная лодка «Сервал», предназначенная специально для морских диверсий. Эта субмарина, разработанная конструкторским бюро «Малахит», оснащена воздухонезависимым двигателем, позволяющим ей передвигаться как по поверхности воды, так и на глубине.

Представители КБ рассказали, что внутри «Сервала» располагается мини-подлодка «Тритон», которая осуществляет доставку группы диверсантов к месту проведения операции. Она размещается в носовой части субмарины в специальном контейнере.

Кроме того, свободное пространство внутри подлодки выделено для хранения и транспортировки оружия и оборудования для диверсионных операций – мин, взрывчатых веществ и прочего. Это необходимо на тот случай, если спецподразделению нужно выполнить боевую задачу неподалеку от места дислокации «Сервала».

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