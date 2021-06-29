Журналистам из Bangui-24 удалось пообщаться с местными жителями, которые в феврале стали очевидцами атаки радикалов на мечеть Аль-Таква в центральноафриканском городе Бамбари.

На странице африканского СМИ в Facebook опубликована видеозапись с жителями населенного пункта. Люди рассказали, что о нападении вооруженных бандитов они узнали от спасающихся бегством горожан. Радикалы захватили заложников в мечети, после чего сюда прибыли центральноафриканские военные и российские инструкторы.

Местные рассказали, что освобождением заложников занимались силовики, а россияне не участвовали в операции. Российские специалисты помогают в планировании действий правительственных сил, а также проводят обучение для центральноафриканских военных.

Российские инструкторы, которых иностранные СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера», прибыли в африканскую страну для организации профессиональной подготовки армии ЦАР. Это сотрудничество позволило Банги разгромить крупнейшие группировки боевиков.

Центральноафриканские граждане не перестают благодарить россиян за оказанную поддержку.

После того, как республиканские вооруженные силы начали сотрудничество с россиянами, правительство вернуло контроль над захваченными ранее радикалами территориями и городами.