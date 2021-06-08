Задолженность по заработной плате в Хакасии на 1 мая составила 300 тыс. рублей. Такие данные приводит Росстат.

По информации Государственной инспекции труда, в Хакасии просроченную задолженность имеют на 1 мая 13 работодателей. Она оставляет 19,1 млн рублей. Обязательства перед 514 работниками не выполнили не только пять официально признанных несостоятельными предприятий, но и восемь действующих хозяйствующих субъектов. Среди них уже около 9 месяцев имеют задолженности ООО «Телекомсервис» и ООО «Абаканская металлургическая корпорация».

ООО «Группа компаний «Эксперт» не заплатила 800 тыс. рублей. 11 сотрудников не получают заработную плату в течение полугода.

В списке неплательщиков также компания ООО «Агропромышленная компания «МАВР». У нее самый весомый объем долга — почти 6 млн рублей перед 101 сотрудником.

— О ситуации с невыплатой зарплаты мы говорим уже не первый год. Региональные власти должны повлиять на происходящий беспредел. Как люди живут, когда столько месяцев им не приходила зарплата? Как эти компании собираются выплачивать такой огромный долг? С этим нужно скорее разбираться и выяснять вместе с пострадавшими. Важно направить жалобу в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство повлияло на неплательщиков, чтобы сдвинуть ситуацию с места, — прокомментировал лидер регионального отделения партии «Родина» в Хакасии Алексей Хабаров.