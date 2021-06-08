Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Первоначальная версия пресс-релиза с результатами телефонных переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена составлялась на основе «атмосферы беседы», а не фактов, заявили представители Офиса президента Украины. Позже в документ внесли правки, подкорректировав некоторые моменты. Однако это не означает наличие разногласий между Киевом и Вашингтоном.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что разговор был успешным и многообещающим для Украины. Поэтому попытки некой части населения страны найти какие-то разногласия, выглядят очень странно.

Разговор Путина и Зеленского Подоляк назвал «предметным» и детальным, никаких общих фраз никто не произносил и бесперспективных обещаний не давал. Пресс-релиз был выпущен с учетом атмосферы переговоров. Позже Офис президента уточнил дипломатические формулировки и внес требуемые коррективы.

Вам может понравиться

Пушков диагностировал “смерть мозга” НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг постоянно твердит о формуле «сдерживание плюс диалог», используемой Альянсом в отношении России. Однако на самом деле уже давно нет ни того, ни другого, заявил сенатор

Российские комплексы РЭБ могут перехватывать управление гиперзвуковыми ракетами

Обнаружить гиперзвуковую ракету существующими радиолокационными станциями и иными средствами ПВО не представляется возможным. Но в распоряжении России все же имеется оружие, способное с ними совладать, пишет портал Avia.Pro Авторы заявляют,

Стали известны технические характеристики украинской БМП-У, «созданной с учетом боевого опыта»

Украина создала собственную боевую машину пехоты БМП-У и заявила, что работа над этой бронетехникой велась исключительно на основе «боевого опыта». Представители харьковского КБ машиностроения имени А. А. Морозова раскрыли ключевые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 8 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 июня – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 июня – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 8 июня – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 8 июня – дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 8 июня – ясно, до 21 °C |