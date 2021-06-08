Первоначальная версия пресс-релиза с результатами телефонных переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена составлялась на основе «атмосферы беседы», а не фактов, заявили представители Офиса президента Украины. Позже в документ внесли правки, подкорректировав некоторые моменты. Однако это не означает наличие разногласий между Киевом и Вашингтоном.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что разговор был успешным и многообещающим для Украины. Поэтому попытки некой части населения страны найти какие-то разногласия, выглядят очень странно.

Разговор Путина и Зеленского Подоляк назвал «предметным» и детальным, никаких общих фраз никто не произносил и бесперспективных обещаний не давал. Пресс-релиз был выпущен с учетом атмосферы переговоров. Позже Офис президента уточнил дипломатические формулировки и внес требуемые коррективы.