читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На очередных учениях в Прибалтике многонациональные силы НАТО воевали с условным противником, который уже перешел границы и продвигался вглубь страны. В роли «красных» под которыми подразумевался никто иной, как Россия, выступило подразделение ВС Литвы Iron Wolf, которое усилили бронетанковыми частями Великобритании и США.

Против «красных» выставили команду «синих», которая в своем распоряжении имела немецкие и норвежские танки. Пехота защитников довольно резво вытеснила противника из леса, после чего провела мероприятия по зачистке территории вдоль дороги. По трассам прошли тяжелые танки CV90 и Leopard 2, а также боевые машины пехоты Marder.

«Красных» поддерживала авиация, но их это не спасло. Бригада ПВО Литвы уничтожила все самолеты противника, после чего освобождение захваченных территорий оказалось делом техники. «Синие» остановили наступление, измотали условного врага контратакующими действиями и вынудили его сдаться.

Вам может понравиться

В США назвали самое ужасное оружие России

Военный эксперт Марк Эпископос рассказал в издании The National Interest о российском оружии, которое вселяет во всех противников РФ всепоглощающий ужас. Он отметил, что США также разрабатывали данное вооружение, но

2 июня 2014 года Украина нанесла авиаудар по центру Луганска

2 июня 2014 года можно считать началом войны, развязанной Украины против своих собственных граждан в Луганской области. Именно в этот день украинский штурмовик Су-25 нанес удар по зданию облгосадминистрации. Также

Экс-депутат Багдасаров: ВСУ и НАТО каждый год тренируются захватывать Крым и Донбасс

Киев вместе с войсками НАТО каждый год проводит учения, на которых отрабатывает полномасштабное наступление на Крымский полуостров и самопровозглашенные ЛНР и ДНР. По словам экс-депутата российской Госдумы Семена Багдасарова, точное
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |