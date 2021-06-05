На очередных учениях в Прибалтике многонациональные силы НАТО воевали с условным противником, который уже перешел границы и продвигался вглубь страны. В роли «красных» под которыми подразумевался никто иной, как Россия, выступило подразделение ВС Литвы Iron Wolf, которое усилили бронетанковыми частями Великобритании и США.

Против «красных» выставили команду «синих», которая в своем распоряжении имела немецкие и норвежские танки. Пехота защитников довольно резво вытеснила противника из леса, после чего провела мероприятия по зачистке территории вдоль дороги. По трассам прошли тяжелые танки CV90 и Leopard 2, а также боевые машины пехоты Marder.

«Красных» поддерживала авиация, но их это не спасло. Бригада ПВО Литвы уничтожила все самолеты противника, после чего освобождение захваченных территорий оказалось делом техники. «Синие» остановили наступление, измотали условного врага контратакующими действиями и вынудили его сдаться.