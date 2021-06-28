В Средиземном море продолжаются масштабные учения российских военно-космических сил и ВМФ. В этих маневрах задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и потенциальные носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» истребители МиГ-31. Также у учениям привлечены ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Макаров», еще три корабля и две подводные лодки российского флота.

Самолеты и корабли сперва отработали отражение атаки условного противника. После этого они тренировались задействовать системы противовоздушной обороны. По словам помощника командира фрегата «Адмирал Макаров» Антона Круглова, военнослужащие получают данные о воздушных целях, рассчитывают их местоположение с применением планшетов дальней воздушной обстановки, а затем пускают в ход радиолокационные станции.

В ближайшее время истребителям и бомбардировщикам ВКС предстоит решить еще одну задачу – отработать действия в условиях экстремально высоких температур и совершить продолжительные полеты над Средиземным морем.

Напомним, что российские учения проводятся неподалеку от места стоянки британской ударной авиагруппы, возглавляемой авианосцем «Королева Елизавета». Совсем скоро к ней примкнет и «хороший знакомый» РФ – эсминец HMS Defender.