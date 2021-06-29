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Начался серийный выпуск новейшего автомата АДС для подводников. Им заинтересовались оборонные ведомства многих стран, однако его экспорт запрещен.

Александр Старостин, глава конструкторского бюро, разработавшего новое оружие, заявил, что на него наблюдается огромный спрос со стороны иностранцев, однако автомат пока не разрешено продавать, так как первым делом им необходимо оснастить бойцов российского спецназа. Он также раскрыл основные преимущества новинки перед советской моделью АПС-5, разработанной несколько десятилетий назад. Дело в том, что она одинаково эффективна как на суше, так и под водой.

В результате, военным больше не нужно брать с собой дополнительное оружие. Для смены среды использования АДС необходимо просто зарядить его другими патронами – речь идет об обычных 5,45-мм пулях. Его прицельная дальность равна 500 метрам. На нем также имеется подствольный гранатомет.

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