В Японии неожиданно обнаружили универсал Lada Largus Cross FL.

Как сообщается, автомобиль засняли на таможенном складе одного из портов. В России данная модель поступила в продажу совсем недавно, на зарубежные рынки она официально не экспортируется. Автомобиль имеет левое расположение руля, так как в другом варианте Largus не выпускается. Модель оснащена 16-клапанным двигателем с мощностью 106 л.с. с механической трансмиссией.

Как именно запечатлённый на кадрах автомобиль оказался в Японии, не сообщается. На фотографии на номерной рамке можно увидеть надпись «Восток-Лада», сделанную на русском языке, а также телефонный номер дилера из Владивостока.

По всей видимости, покупатель купил машину в России и переправил в Японию для дальнейшей перепродажи. Он просит за неё 3 380 000 йен, что примерно составляет 2 250 000 рублей.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году “АвтоВАЗ” представит новые модели Lada. Их стоимость будет начинаться от одного миллиона рублей.