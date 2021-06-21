В 2023 году на российском авторынке появятся абсолютно новые модели Lada от концерна «АвтоВАЗ», стоимость которых будет начинаться с 1 000 000 рублей.

Николя Мор, глава компании, отметил, что через пару лет под маркой «Лада» будут выпускаться не совсем бюджетные авто, так как предприятие собирается войти в новый ценовой сегмент. Переход будет завершен в 2026 году. Вначале новые авто будут продаваться, как минимум, за 1 000 000 рублей, а затем их цена и вовсе увеличится до 1 200 000 рублей.

Кроме того, отечественный автопроизводитель планирует в течение следующих 5 лет постепенно повышать цены на свои текущие модели. При этом он обещает оставить несколько линеек машин из бюджетного сегмента.