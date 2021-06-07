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Команде исследователей удалось создать новый материал, имеющий гексагональную структуру. С помощью него конструкторам удастся разработать устройства следующей генерации.

Эксперты синтезировали кремниевую форму со структурой, обладающей высокой симметричностью, что и позволило им получить новый материал. Как и другие элементы, он представляет собой аллотропную модификацию, однако обладает совершенно иным внутренним строением. В качестве базового материала был взят кремний, содержащий в себе 24 атома.

В итоге специалисты получили 4H-кремний, из которого можно изготавливать детали с высокой прочностью и эффективностью. С помощью них удастся спроектировать гаджеты следующего поколения.

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  • Анна
  • 04.06.2021
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