В издании ТАСС, сославшись на собственный источник в отрасли кораблестроения, сообщили, что атомная подлодка спецназначения «Белгород», способная нести беспилотники «Посейдон», впервые вышла в море.

Согласно словам собеседника информационного агентства, субмарина сейчас находится в акватории Белого моря, где проходит заводские ходовые тесты. Как только они будут завершены, стартуют госиспытания. Затем уже в конце текущего года подводную лодку планируется передать ВМФ России. Представители ПО «Севмаш» никак не прокомментировали эти сведения.

Ранее появились данные о том, что эта АПЛ будет передана Тихоокеанскому флоту. Военные эксперты отмечают, что «Посейдон» может быть оснащен термоядерными боеголовками, способными вызвать цунами возле побережья США и смыть многие прибрежные города. При этом сам беспилотный аппарат оснащен ядерной установкой, позволяющей ему набирать огромную скорость под водой.