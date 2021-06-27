читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании ТАСС, сославшись на собственный источник в отрасли кораблестроения, сообщили, что атомная подлодка спецназначения «Белгород», способная нести беспилотники «Посейдон», впервые вышла в море.

Согласно словам собеседника информационного агентства, субмарина сейчас находится в акватории Белого моря, где проходит заводские ходовые тесты. Как только они будут завершены, стартуют госиспытания. Затем уже в конце текущего года подводную лодку планируется передать ВМФ России. Представители ПО «Севмаш» никак не прокомментировали эти сведения.

Ранее появились данные о том, что эта АПЛ будет передана Тихоокеанскому флоту. Военные эксперты отмечают, что «Посейдон» может быть оснащен термоядерными боеголовками, способными вызвать цунами возле побережья США и смыть многие прибрежные города. При этом сам беспилотный аппарат оснащен ядерной установкой, позволяющей ему набирать огромную скорость под водой.

Вам может понравиться

Ищенко заявил о возможности любого корабля России остановить флот НАТО у Крыма

Ростислав Ищенко, военный эксперт, отметил, что любое судно российских ВМС способно пресечь провокации со стороны Североатлантического альянса в территориальных водах страны. Согласно его словам, РФ было необязательно сбрасывать бомбы по

Китайцы отказались пускать американцев на свою орбитальную станцию

Китайские власти решили отклонить заявку от Соединенных Штатов на проведение научных опытов на борту космической станции «Тяньгун». В информационном агентстве Baijiahao сообщили, что Китай пригласил поучаствовать в научных работах на

Американские СМИ рассказали о новой российской ракете, которая может сорвать планы США

В американском информагентстве 19FortyFive отметили, что МБР «Сармат», созданная в РФ, может разрушить планы США по созданию глобальной системы ПРО. Перевод соответствующей статьи подготовлен «ПолитРоссией». Ранее появилась информация о том,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 июня – небольшая облачность, до 26 °C | город Мытищи: погода, 27 июня – небольшая облачность, до 32 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 июня – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 27 июня – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 27 июня – небольшой дождь, до 29 °C | Армавир: погода, 27 июня – небольшой дождь, до 28 °C |