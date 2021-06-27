Британии не нужна война с Россией, однако своей провокацией в Черном море она добивалась именно вооруженного ответа Москвы. Чтобы натравить на нее весь Североатлантический альянс. Норвежский журналист Ивер Нойманн заявил, что действия эсминца Defender были настоящей провокацией и преследовали именно эту цель.

По его словам, все заявления Лондона о «мирном проходе по украинским водам» — это всего лишь ширма, за которой Британия пытается скрыть свои истинные намерения. Она надеялась, что РФ ответит более жестко и НАТО вступится за своего союзника. Но во-первых, российские военные сумели выдворить боевой корабль из своих территориальных вод, не прибегая к слишком уж радикальным мерам. А во-вторых, действия Британии не были согласованы с Альянсом, поэтому он и не подумал за нее вступаться.

Попытками оправдаться “мирным проходом” Британия лишь доказала, что сама он не собирается воевать с Россией. Крым ее тоже совершенно не интересует, он просто был использован для провокации. Впрочем, Москве война тоже совершенно невыгодна, поэтому она не стала перегибать палку и добилась желаемого мягкими, но вполне эффективными мерами.