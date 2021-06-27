Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британии не нужна война с Россией, однако своей провокацией в Черном море она добивалась именно вооруженного ответа Москвы. Чтобы натравить на нее весь Североатлантический альянс. Норвежский журналист Ивер Нойманн заявил, что действия эсминца Defender были настоящей провокацией и преследовали именно эту цель.

По его словам, все заявления Лондона о «мирном проходе по украинским водам» — это всего лишь ширма, за которой Британия пытается скрыть свои истинные намерения. Она надеялась, что РФ ответит более жестко и НАТО вступится за своего союзника. Но во-первых, российские военные сумели выдворить боевой корабль из своих территориальных вод, не прибегая к слишком уж радикальным мерам. А во-вторых, действия Британии не были согласованы с Альянсом, поэтому он и не подумал за нее вступаться.

Попытками оправдаться “мирным проходом” Британия лишь доказала, что сама он не собирается воевать с Россией. Крым ее тоже совершенно не интересует, он просто был использован для провокации. Впрочем, Москве война тоже совершенно невыгодна, поэтому она не стала перегибать палку и добилась желаемого мягкими, но вполне эффективными мерами.

Вам может понравиться

Леонков: Британский эсминец Defender собирал стратегически важную информацию у берегов Крыма

Британский эсминец, который провел полчаса в территориальных водах РФ, собирал стратегическую информацию, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что понять, что именно интересовало англичан, можно будет только после получения

Sina: Минобороны Великобритании случайно рассекретило список загадочного подразделения разведки, созданного для операций за рубежом

Главное военное ведомство Великобритании одним кликом чуть не подорвало боеспособность Королевских Вооруженных сил. Подробности об этом рассказывает китайское издание Sina, эксклюзивный перевод представлен новостным порталом Discover24. Китайский сайт ссылается на

Американские спецслужбы назвали НЛО угрозой национальной безопасности США

Доклад американской разведки об НЛО содержит информацию о 144 неопознанных летающих объектах. При этом авторы сообщают, что ни один из случаев встречи с ними экспертам объяснить не удалось. В то
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 июня – небольшая облачность, до 26 °C | город Мытищи: погода, 27 июня – небольшая облачность, до 32 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 июня – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 27 июня – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 27 июня – небольшой дождь, до 29 °C | Армавир: погода, 27 июня – небольшой дождь, до 28 °C |