С 2011 года район норвежского горного перевала Лендбрен медленно, но верно освобождается ото льда. Одновременно с этим здесь начали свои исследования археологи, которые изучают буквально каждый сантиметр территорий, которые долгие годы скрывались под ледниками.

В 2021 году ученым наконец удалось найти что-то действительно значимое. Специалисты проекта Secrets of the Ice сперва обнаружили следы древней дороги и стали держаться ее в дальнейших своих исследованиях. Это позволило попасть в поселение, построенное еще во времена викингов.

Разрушенные дома датируются 750–1150 годами. По словам исследователей, именно здесь находился путь между различными поселениями, по которому туда и обратно постоянно сновали группы викингов. Не выдерживая сложных переходов, они избавлялись от своего груза, который со временем скрывался под снегом, а потом оказался во власти ледника.

Сейчас ученые находят уникальные артефакты – кухонные принадлежности, подковы, одежду, обувь и многое другое.

Ранее неизвестное поселение нашлось после открытия тайной тропы, по которой и направились исследователи. В нем оказалось как минимум 21 полуразрушенное строение. Все дома возводились из дерева, которое просто не выдержало проверку временем и влагой, из-за чего сгнило.

Единственное, что пока нашли археологи – это следы очагов по центру каждого из строений. Они не теряют надежд обнаружить здесь ценные артефакты, которые расскажут много нового и интересного о жизни викингов.