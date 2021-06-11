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Петр Порошенко и действующий президент Украины Владимир Зеленский бесконечно «мусолят» тему войны с Россией. Однако если бы в этой «войне» реально принимали участие ВС РФ, то она закончилась бы буквально через неделю полной капитуляцией Киева, заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

Он также отметил, что все разговоры о «российской агрессии» помогают власти хоть как-то отвлечь граждан Украины от проблем в экономике и от огромной дыры в бюджете, которую просто нечем заделывать. Он напомнил, что в главный финансовый документ до 2024 году заложен военный сбор, а это означает, что разговоры о «войне» и «агрессии» точно не прекратятся раньше.

Госпереворот, который радикалы называют революцией, был организован Соединенными Штатами, заявляет Азаров. Именно по его итогам они поставили у власти на Украине своих марионеток, которые довели страну до ручки. До тех пор, пока Киев будет на посылках у Вашингтона, эта ситуация точно не изменится.

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