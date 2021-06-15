Во времена холодной войны ЦРУ покупало у Советского Союза титан через третьи страны и целую цепочку посредников для создания самолетов-разведчиков SR-71 Blackbird. Издание The National Interest рассказало, что в противном случае Москва просто бы отказалась продавать США этот металл.

Титан необходим был американским конструкторам для изготовления планера самого быстрого в мире разведывательного самолета. 90-процентное его содержание обеспечивало устойчивость к экстремально высоким температурам. Собственных запасов титана у США было недостаточно, поэтому и пришлось ухитряться тайно покупать его в Советском Союзе.

К особенностям SR-71 Blackbird, который эксперты из разных стран мира неоднократно называли шедевром авиационного искусства, относился не только планер из титана. Кроме того, в нем был использован двигатель J58 с воздухозаборниками, обеспечивающими возможность развивать скорость более трех чисел Маха.

В 1998 году этот самолет сняли с вооружения, однако в настоящий момент в США разрабатывается его преемник – SR-72, который, по уверению производителей, сможет развивать гиперзвуковую скорость.