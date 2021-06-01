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Победить Россию Соединенным Штатам поможет «секретное оружие». Издание The National Interest сообщает об искусственном интеллекте, который якобы должен помочь американским кораблям и самолетам справиться не только с РФ, но и с Китаем.

Автор публикации, переведенной на русский язык порталом «ПолитРоссия», пишет, что на электронных симуляторах истребители, оснащенные технологиями искусственного интеллекта, в подавляющем большинстве случаев побеждают пилотируемые самолеты. Все дело в том, что программное обеспечение, способное в считанные мгновения анализировать множество вариантов и сценариев, всегда находят единственно верное решение и задействуют его в бою.

Кроме того, применение ИИ дает возможность свести к минимуму воздействие «человеческого фактора». У электронной системы не дрогнет «рука» во время нанесения удара, поэтому она направит ракету или бомбу точно в цель.

Эксперты рассказывают, что в США сейчас готовят экипажи, в которые войдут не только пилоты или моряки, но и системы ИИ. Именно они должны обеспечить победу над Китаем, Россией и любым другим потенциальным противником.

Высказывания авторов вполне логичны, однако есть проблема – как Россия, так и Китай давно работают над созданием своих технологий искусственного интеллекта. И можно предположить, что они уж точно ничем не хуже американских. Поэтому вопрос о победителе в войне остается открытым.

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