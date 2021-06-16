Соединенные Штаты борются за свободу судоходства не только с Россией. Еще одним их противником является Китай. Оба государства очень жестко реагируют на попытки вторжения в свои территориальные воды, на что США всегда отвечают, что они “ходят где хотят” и никаких нарушений границ в этом не видят.

Эксперт американского издания The National Interest Джеймс Холмс предложил читателям представить, что случится, если корабли ВМС Китая и США встретятся в Южно-Китайском море.

Для начала он привел пример с самолётами, который датируется далеким уже 2001 годом. Тогда китайский истребитель сперва сопровождал, а затем и протаранил американский разведывательный EP-3, что спровоцировало крупный международный скандал. Автор публикации предполагает, что именно на этот инцидент нужно ориентироваться, представляя встречу двух кораблей. Тем более, что за свежими морскими примерами ходить далеко тоже не надо.

Так, в 2018 году экипажу американского эсминца USS Decatur пришлось применить чудеса маневрирования, чтобы не столкнуться в Южно-Китайском море с кораблем ВВС НОАК Type 052C.

Эсминец находился в непосредственной близости от рифа Гавен, где китайский корабль прошел на расстоянии чуть более 45 футов от его носовой части. Маневр удался и столкновения не произошло. Но катастрофа была очень близка. И именно об этом должны помнить те, кто устанавливает правила и те, кто нарушает их даже в борьбе за «свободу судоходства».

По мнению эксперта, такие действия обеих сторон не преследуют цель привлечь внимание аудитории Соединенных Штатов и Китая. В первую очередь они воздействуют на другие государства. Так, если Европа готова поддержать свободу мореплавания (особенно Великобритания и Франция, хотя как раз между ними недавно возник морской конфликт), то Филиппины или Вьетнам окажутся на стороне КНР. Позицию Индии и Австралии предсказать сложно, нужно ориентироваться на конкретное столкновение. Потому что если Пекин представит доказательства явных агрессивных действий США, то они могут переметнуться на его сторону.