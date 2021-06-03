Более 300 летчиков вместе с истребителями F-16 ВВС США с авиабазы Шпангдалем, Германия, отправились в Швецию для участия в крупных учениях Arctic Challenge 2021 вместе с шестью другими странами. Отправка персонала и авиатехники в Швецию была осуществлена за две недели до начало учений с целью подготовки и координации действий со шведскими ВВС. Об этом сообщает Air Force Magazine со ссылкой на официальный пресс-релиз ВВС США.

Учения Arctic Challenge 2021 стартовали 2 июня на авиабазе Каллакс в Швеции и продлятся более двух недель. Летчики из 52-го истребительного авиаполка присоединились к личному составу ВВС и самолетам из Швеции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов и Великобритании для участия в этих учениях.

ВВС США уточняют, что учения серии Arctic Challenge начались в 2013 году, местом их проведения поочередно выступали Швеция, Норвегия и Финляндия.

«Конечная цель этих учений – добиться хорошей интеграции как с нашими северными союзниками, так и с нашими союзниками по НАТО», – заявил, согласно пресс-релизу, капитан Скотт Пиппен, руководитель проекта учений 480-й истребительной эскадрильи в ходе ACE21. «Мы стремимся улучшить опыт пилотов 52-го авиаполка в различных наборах миссий и в более широкомасштабном взаимодействии».

Учения будут также включать совместные операции и обучение противовоздушной обороне, включая нанесение ударов «земля-земля» и непосредственную поддержку с воздуха, оборонительную встречу угроз с воздуха и подавление средств ПВО противника, говорится в сообщении.

«До сих пор это был хороший опыт работы с нашими американскими партнерами», – сказал в пресс-релизе майор ВВС Швеции Даниэль Яннерстад, ведущий планировщик ACE21 в Швеции. «Я хотел бы, чтобы это была хорошая возможность для обучения и выполнения всех задач учений согласно плану».

Военно-воздушные силы уделяют больше внимания Арктике по мере того, как регион приобретает стратегическое значение. Прошлым летом департамент военно-воздушных сил Министерства обороны США опубликовал свою первую «арктическую стратегию». В частности, в этом документе сказано:

«Учитывая огромные расстояния Арктики и проблемы для наземных операций, воздушные и космические возможности уже давно имеют важное значение для получения быстрого доступа и обеспечения всеобщей осведомленности, раннего предупреждения, спутникового управления и контроля, а также эффективного сдерживания. Предлагая прочную основу для создания и проецирования мощи в регионе, ВВС США являются самым активным и наиболее инвестируемым военным департаментом Министерства обороны США в Арктике».