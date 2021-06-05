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Немецкие пользователи прокомментировали статью, опубликованную в издании Die Zeit и рассказывающую о том, что Роберт Хабек, сопредседатель фракции «Зеленых», поддержал идею о поставке оружия на Украину.

Многие немцы выступили против данной инициативы. К примеру, комментатор Dr.Gott отметил, что не имеет значения, какую сторону принимать в данном конфликте – Украины или РФ, однако немецкого вооружения в нем быть не должно. Пользователь Fatty McDirty добавил, что данную проблему невозможно решить силовым методом, поэтому у Украины есть только два пути – либо она поддержит проект Минск-2, либо от нее отколется восточная часть.

Еще один пользователь сообщил, что ФРГ не должно быть никакого дела до Украины и Донбасса, ведь никто не станет вдруг призывать к поставкам оружия Йемену. Поэтому он посоветовал «Зеленым» обходить данный вопрос стороной и не ссорится с РФ. Однако некоторые, напротив, поддержали идею Хабека, считая, что «твердолобым пацифизмом» сейчас невозможно ничего добиться.

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