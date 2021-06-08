Журналисты немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung прокомментировали выступление российского президента Владимира Путина на ПМЭФ-2021 и назвали его «пощечиной Украине».

Также они отметили, что Путин уже сейчас давит на Киев, хотя газопровод «Северный поток-2» еще даже не достроен. Он требует от Украины «доброй воли» в ответ на то, что Москва сохранит часть транзита через украинскую ГТС.

Журналист Райнхард Фезер уверен, что окончание строительства газопровода и его ввод в эксплуатацию вполне могут сделать Украину уязвимой перед РФ. Москва будет диктовать Киеву условия, угрожая перекрыть транзит, так как Путин ясно высказался о нежелании «всех кормить».

Напомним, что ранее посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что ФРГ уже не изменит свою позицию относительно «Северного потока-2». По его словам, Европа самостоятельно будет решать вопросы, связанные с ее энергобезопасностью и не допустит вмешательство извне.