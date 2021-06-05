В последнее время страны НАТО активно посылают России «сигналы» то о военной мощи, то о солидарности с Украиной. Германия решила не отставать от союзников и отправила Москве предупреждение о своих претензиях на территории Крайнего Севера.

Андреас Эстхаген, представляющий Института Фритьофа Нансена сообщил, что в северный регион планеты отправился разведывательный корабль германских ВМС «Альстер», который собирается в тесном сотрудничестве с другими натовскими судами осуществлять наблюдение за действиями РФ в Арктике.

Автор предполагает, что отправкой этого корабля ФРГ пытается заявить России о своем пребывании на севере, а также продемонстрировать желание закрепиться в Арктике и поучаствовать в разделе несметных богатств, скрытых под ледниками.

Стоит упомянуть, что подобные сигналы давно посылают Соединенные Штаты, однако они оценивают свои силы адекватно и понимают, что Россия ушла в освоении региона далеко вперед.