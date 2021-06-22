Немецкие пользователи сообщили, что молодежь в Германии не чувствует вину за преступные действия нацистов, совершенные в прошлом веке, так как не имеет к ним никакого отношения.

Ранее Ангела Меркель, немецкий канцлер, заявила, что Германия считает себя ответственной за преступления нацистов, а у ее жителей 22 июня должен быть поводом для стыда. Однако в комментариях под соответствующей новостью многие осудили слова политика, отметив, что текущее поколение не виновато в совершенных нацистами злодеяниях, поэтому не нужно постоянно напоминать ему про это.

Карстен Индигегн, датский профессор, при этом отметил, что молодежь в ФРГ прекрасно осознает, какие ужасные преступления совершили нацисты в прошлом. Она понимает, что именно из-за Германии началась глобальная война, однако молодым немцам не хочется постоянно оглядываться назад – они хотят двигаться вперед.