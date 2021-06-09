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Издание Variety представило список российских актеров, которые имеют большие перспективы как в РФ, так и на Западе. Для его составления использовалась информация с форума Key Buyers Event, на котором Роскино заключает новые партнерские соглашения и демонстрирует фильмы и сериалы, снятые в России, иностранным дистрибьюторам.

В список попала автор сценариев Любовь Мульменко, а также режиссеры Михаил Локшин, Элла Манжеева, Иван Твердовский и Филипп Юрьев. Среди российских актеров особо отмечены Паулина Андреева, Юрий Колокольников, Александр Кузнецов, Юлия Снигирь и Светлана Ходченкова.

Напомним, что в 2020 году лучшими актерами России за минувшее десятилетие были признаны Константин Хабенский и Александр Петров, а также Сергей Безруков, Данила Козловский и Владимир Машков.

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