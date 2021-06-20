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Войска Соединенных Штатов и Великобритании несколько расслабились в сражениях с противниками, которые уступают им как по подготовленности личного состава, так и по вооружению и технике. Сейчас ситуация в мире изменилась и оба государства признают, что в борьбе с равным или превосходящим по силе врагом они вполне могут потерпеть сокрушительное поражение.

Именно поэтому они затеяли реформы Вооруженных сил, направленные на повышение боеготовности и улучшение взаимодействия между разными подразделениями и родами войск.

При этом реформы не ставят перед собой целью развязывание полномасштабной войны с Китаем или Россией. С таким соперником ни Британия, ни даже США не решатся вступить в прямую конфронтацию. Подготовка идет к участию в конфликтах на территории третьих стран, где американские и британские войска могут столкнуться с той же РФ или другими государствами.

В качестве примера можно провести Украину, на востоке которой продолжается конфликт. В этой стране все чаще проводятся совместные учения с привлечением военнослужащих как украинских, так и британских ВС. Также на Донбассе нередко появляются английские инструкторы, обучающие солдат воевать во взаимодействии с войсками других держав.

Все это говорит о том, что и американские, и британские военнослужащие вполне могут принять участие в войне на Донбассе на стороне Киева, а также в других конфликтах. Фактически, они будут воевать вместо украинцев, так как уровень подготовки последних даже после нескольких лет обучения остается весьма низким.

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