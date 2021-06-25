Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянс серьезно взялся за Китай. А все потому, что генерал Стюарт Пич, возглавляющий военный комитет НАТО, заявил, что скорость модернизации армии КНР возросла до «шокирующего» уровня.

Он отметил, что Альянс просто в шоке от того, насколько быстро Пекин сумел обновить свои военно-воздушные силы и построить боевые корабли. Кроме того, он делает успехи практически во всех кибернетических направлениях, что не может не беспокоить Соединенные Штаты.

В качестве примера Пич привел разработанные китайскими программистами системы распознавания лиц, которые работают точно и надежно. В своем интервью изданию Financial Times чиновник НАТО заявил, что Альянс должен отслеживать все действия КНР, чтобы узнать, насколько далеко простираются его амбиции в военной сфере.

Российский эксперт Виктор Литовкин считает, что подобные заявления НАТО появляются по двум причинам. Первая – это комплекс неполноценности Соединенных Штатов, которые почему-то считают, что должны все и всех на планете контролировать. Вторая – это стремление Альянса «развести» своих партнеров на все большие и большие суммы из бюджетов, которые якобы необходимы для сдерживания «угрозы». Хотя единственная угроза сейчас – это сам Североатлантический блок.

Вам может понравиться

Корабли НАТО на учениях Sea Breeze могут пойти на массовый прорыв в территориальные воды России

Вторжение британского эсминца Defender в российские территориальные воды было только проверкой реакции РФ на подобные действия Запада. С 28 июня, когда начнутся масштабные учения Североатлантического альянса Sea Breeze, стоит каждый

“Не львы, а крысы”: Российский адмирал прокомментировал провокацию британского эсминца в Черном море

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов прокомментировал ситуацию с британским кораблем Defender, устроившим провокацию в Черном море. Он заявил, что хотя англичане и считают себя львами, но по

Sina: Установка в Польше наземной системы ПРО Aegis – это затягивание “петли анаконды” вокруг России

Установка в Польше наземных комплексов противоракетной обороны США Aegis говорит о том, что Вашингтон продолжает затягивать вокруг РФ петлю анаконды, уверены авторы китайского издания Sina. Они заявляют о развертывании системы,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 июня – облачно с прояснениями, до 26 °C | город Мытищи: погода, 25 июня – переменная облачность, до 33 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 июня – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Королев: погода, 25 июня – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 25 июня – небольшая облачность, до 31 °C | Армавир: погода, 25 июня – переменная облачность, до 28 °C |