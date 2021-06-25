Североатлантический альянс серьезно взялся за Китай. А все потому, что генерал Стюарт Пич, возглавляющий военный комитет НАТО, заявил, что скорость модернизации армии КНР возросла до «шокирующего» уровня.

Он отметил, что Альянс просто в шоке от того, насколько быстро Пекин сумел обновить свои военно-воздушные силы и построить боевые корабли. Кроме того, он делает успехи практически во всех кибернетических направлениях, что не может не беспокоить Соединенные Штаты.

В качестве примера Пич привел разработанные китайскими программистами системы распознавания лиц, которые работают точно и надежно. В своем интервью изданию Financial Times чиновник НАТО заявил, что Альянс должен отслеживать все действия КНР, чтобы узнать, насколько далеко простираются его амбиции в военной сфере.

Российский эксперт Виктор Литовкин считает, что подобные заявления НАТО появляются по двум причинам. Первая – это комплекс неполноценности Соединенных Штатов, которые почему-то считают, что должны все и всех на планете контролировать. Вторая – это стремление Альянса «развести» своих партнеров на все большие и большие суммы из бюджетов, которые якобы необходимы для сдерживания «угрозы». Хотя единственная угроза сейчас – это сам Североатлантический блок.