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Украине в войне против России придется чрезвычайно тяжело, так как в ее распоряжении нет зенитно-ракетных комплексов и малозаметной авиации, которая могла бы создать угрозу для РФ и прорвать ее эшелонированную противовоздушную оборону, уверены авторы издания The National Interest.

Они отмечают, что в России, напротив, имеются ЗРК С-400, которые моментально обнаружат атаку с воздуха и уничтожат устаревшие украинские Су-27 и МиГ-29. Также Москва задействует истребители Су-35С, способные не только без проблем прорваться на территорию противника, но и уничтожить его стратегически важные объекты авиабомбами и управляемыми ракетами.

Кроме того, РФ использует самоходные гаубицы «Мста-С» для обстрелов территории Украины. Киев ничего не сможет с ними поделать, так как будет слишком занят отражением атак истребителей и танков.

Бронетехника Украины находится на более или менее конкурентном уровне, уверены эксперты. Они напоминают о танке Т-84 «Оплот», который способен потягаться даже с российским Т-90. Однако по численности боевых машин Киев проигрывает вчистую, поэтому надолго танковые бои точно не затянутся.

Авторы считают, что в случае войны «один на один», Россия одержит победу буквально за несколько дней. Однако в конфликт вполне могут вмешаться силы НАТО, что сделает исход боевых действий непредсказуемым.

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