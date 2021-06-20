Создатель Telegram-канала «Инфузория Туфелька» высказал мнение касательно картины «Турист».

Обозреватель считает, что несмотря на некоторые огрехи, авторы проекта продемонстрировали зрителям образ настоящего отечественного борца за нравственность, представляющего интересы страны за рубежом.

«Зацепил сильно. Не красотой африканских пейзажей, не сценами стрелялок, когда от одной пули десяток бандюганов падает, и даже не пронзительным героем Алексея Шевлякова. Нет. Всего несколько минут в конце фильма, когда Туристу предлагают хлебное место в силовых структурах, а он от презрения к собеседнику не знает, что делать и опять уезжает в горячую точку», — написал блоггер.

«Турист» рассказывает о событиях, происходивших чуть более полугода назад. Накануне выборов в ЦАР боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» развязали вооруженный конфликт с целью захвата власти. Радикалов вовремя остановили бойцы национальной армией, обученные российскими специалистами.

Стоит напомнить, что инструкторы из РФ не принимают участия в военных действиях, о чем говорится в начале кинокартины. Только для увеличения динамики ленты авторы «Туриста» вложили главным персонажам в руки оружие.

Администратор канала подметил, что соотечественники очень лояльны по отношению к местному населению Центральноафриканской Республики:

«Не нужно требовать от тех, кто в ЦАР или где еще там излишней щепетильности (это я про флору с фауной). Не согласны – вспомните конкистадоров с англичанами, Колумба того же или откуда куда везли черных рабов веками. И скажите “спасибо” добрым русским Иванам».

Присутствие российских инструкторов в ЦАР одобрено Советом Безопасности ООН. Москва пошла навстречу Банги и дислоцировала специалистов для обучения национальных войск африканской республики.