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Валерий Герасимов, начальник российского Генштаба, сообщил, что активность Североатлантического альянса и Соединенных Штатов возле границ РФ значительно возросла, что приводит к увеличению уровня напряженности в регионе.

Согласно его словам, натовские военно-морские силы все чаще проводят учения в акваториях Балтийского и Черного морей. Их боевые корабли, которые оснащены высокоточными ракетами, теперь почти на постоянной основе находятся в указанных морях. Возле российских границ также осуществляются полеты беспилотников и ударных самолетов.

Российский военный назвал действия кораблей НАТО провокационными. В качестве примера он указал инцидент с эсминцем Dragon британских ВМС, произошедший в октябре 2020 года. Боевое судно проплыло к западу от Севастополя с активированными РЛС, нарушив тем самым право мирного прохода.

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