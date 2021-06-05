Боевая подготовка украинских военных подразделений по стандартам Североатлантического альянса пока не приносит видимых положительных результатов. В настоящий момент бойцы ВСУ не годятся для работы в командах объединенных сил НАТО из-за незнания устава, языкового барьера и ряда других причин.

Такой вывод сделали натовские специалисты после первой недели учений «Сильвер сейбер — 2021». Эти маневры проходят в Житомирской области на Украине. По мнению обозревателей Альянса, освещающих тренировки солдат ВСУ, уровень их подготовки крайне низок. Несмотря на то, что уже несколько лет НАТО делает все возможное, чтобы превратить их в настоящих бойцов.

В качестве одной из причин эксперты называют текучку кадров в украинской армии. Каждый год после первых же учений до 30 процентов личного состава уходит на гражданку, не желая продолжать службу. Также увольняются и бойцы, которые проходят обучение на территории Соединенных Штатов. Из-за этого приходится постоянно комплектовать подразделения новобранцами, что негативно сказывается на боеспособности армии.

Натовские наблюдатели также предположили, что проблема кроется в халатности канадских инструкторов, которые не особо старались подготовить украинских бойцов. Поэтому сейчас ставится вопрос об их замене на американских специалистов.