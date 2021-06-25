Жан Стефан Беттон, западный эксперт по морскому праву, предположил, что боевой корабль ВМС Британии нарушил границы РФ, так как британцы решили «испытать русских».

Ранее в Сети появился видеоролик, опубликованный ФСБ РФ и демонстрирующий, как российский сторожевой корабль открывает предупредительный огонь рядом с британским эсминцем, требуя, чтобы тот покинул российские территориальные воды. Дело в том, что экипаж натовского судна не реагировал на первые требования пограничников.

Согласно словам зарубежных специалистов, в Морском праве указано, что использование оружия в целях предупреждения определяет право. Если бы российские ВМС не отреагировали, то британский корабль не стал бы отклоняться от изначального курса. Подобные нарушения происходили бы на регулярной основе.