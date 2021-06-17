15 июня в Киеве открылась международная выставка «Оружие и безопасность-2021», организованная Укроборонпромом. На ней Украина представила свои новые разработки, однако особо впечатлить публику ей не удалось.

Так, местные СМИ взахлеб расхвалили новейший украинский дрон ACE ONE, аналогов которому в мире якобы нет. Гостям выставки продемонстрировали видеоролик, на котором анимационные беспилотники уничтожают российские танки Т-90 и БПЛА «Орион». Выглядело это довольно красиво, однако когда дошло то дела, выяснилось, что на выставке представлена картонная модель дрона. Которая еще нескоро превратится в реальную, так как на разработку одного беспилотника требуется около 13 миллионов долларов.

Примерно то же самое получилось и новейшим зенитно-ракетным комплексом Украины. Генеральный конструктор ГККБ «Луч» Олег Коростелев рассказал, что уже к 2023 году ЗРК малой и средней дальности будет готов к испытаниям. Но подобное уже многие слышали о ЗРК «Кильчень», на который банально не выделяются средства.

Если говорить о реальных вооружениях, то Киев представил на выставке давно всем известный танк Т-84 «Оплот», мобильный миномет на базе ББМ «Варта» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Прометей МФ5» на платформе российского КАМАЗа.