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В распоряжение морских пехотинцев Украины в скором времени поступит новый бронетранспортер БТР-4Е. В среду прошли дополнительные испытания этой боевой машины, на которых присутствовал глава военного ведомства страны Андрей Таран.

Министр заявил, что бронетранспортер получился грозным и многофункциональным. Кроме того, он полностью отвечает современным стандартам и в ходе испытаний подтвердил соответствие заявленным характеристикам.

Журналистам, присутствующим на мероприятии, Таран рассказал, что БТР-4Е способен оказывать мощную огневую поддержку подразделениям морской пехоты. Также он предназначен для перевозки бойцов к месту выполнения боевых задач. По словам главы Минобороны, бронетранспортер разработан украинскими конструкторами с нуля, а не является модернизированным образцом советской техники.

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